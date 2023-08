Oud-Ajacieden Vertonghen en Dolberg helpen Anderlecht aan derde overwinning op rij

Aanvoerder Vertonghen verdubbelde na ruim 70 minuten de voorsprong van Anderlecht, nadat hij op de rand van het strafschopgebied handig was weggedraaid bij een tegenstander. De Belg schoot daarna met links hard raak. De bij Westerlo ingevallen Edisson Jordanov maakte het in de slotfase nog even spannend met de aansluitingstreffer.

Anderlecht begon de competitie met een nederlaag bij Union (2-0), maar won daarna met 1-0 van zowel kampioen Antwerp als STVV.

