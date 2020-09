Cees Bol teleurgesteld: ’We maakten cruciale fouten’

Terwijl het er toch zo goed uitzag toen de Noord-Hollander van Sunweb op het eiland Îl de Ré omringd door ploeggenoten richting finish snelde. „Maar we maakten cruciale fouten die roet in het eten gooiden”, was de analyse van Bol, die na een eerdere derde en tweede plaats in een sprint nu pas als achtste de streep passeerde. De ritwinst was voor de Ier Sam Bennett.

Het ging fout op het moment dat zijn ploeggenoten voor hem in de laatste kilometer naar links stuurden. „Terwijl de wind van rechts kwam waardoor ik vol in de wind kwam te zitten. Dat was niet goed”, verklaarde Bol. „Ik kon niet in de wind blijven rijden en moest vechten om bij iemand in het wiel te komen. Dat was verre van ideaal, zo sta je al een streepje achter nog voor de sprint begint.”

Het had er kort ervoor nog zo imposant uitgezien, de sprinttrein van Sunweb met onder anderen de Belg Tiesj Benoot, de Zwitserse hardrijder Marc Hirschi en de Deen Casper Pedersen, de man wiens wiel Bol kwijtraakte. „Het eindplaatje was niet goed, maar er waren ook een hoop dingen die wel klopten. We waren van alle ploegen het best vertegenwoordigd en de benen waren bij iedereen ondanks een paar valpartijen goed.”