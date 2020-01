Tweedeklasser Mirandés stoot Sevilla uit de Spaanse beker

Luuk De Jong (m) probeert een kopduel te winnen van Mirandes-verdedigers Odei (R) en Sergio Gonzalez (L) Ⓒ BSR Agency

Sevilla is hardhandig uit het Spaanse bekertoernooi gewerkt. De huidige nummer 3 in de hoogste divisie liet zich in de achtste finales inpakken door CD Mirandés, de nummer 10 uit de tweede divisie. In eigen stadion won Mirandés met 3-1 en bereikte zodoende de kwartfinales.