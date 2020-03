Video: Roger Federer oefent ’trickshots’ in de sneeuw

Federer (38) houdt de moed erin, hoewel hij geconfronteerd werd met slecht nieuws: hoewel het pas deze week officieel beslist moet worden, sneuvelt zeer waarschijnlijk ook de 2020-editie van Wimbledon (start 29 juni). Sommige bronnen suggereren dat zelfs de US Open begin september het niet gaat redden.

Federer wil maar wat graag Rafael Nadal en Novak Djokovic, zijn twee belagers in de strijd om de meest gewonnen grand slams, achter zich houden. Als hij zijn inmiddels minieme buffertje – 20 eindzeges vs. respectievelijk 19 en 17 - wil uitbouwen, biedt zijn favoriete Londense ondergrond hem de beste kansen. Met zijn acht zeges is hij aan ’Church Road’ de absolute koning.

Federer en zijn echtgenote Mirka schonken al een miljoen Zwitserse frank (944.000 euro) aan landgenoten die hard getroffen zijn door het coronavirus.

„Dit zijn voor iedereen uitdagende tijden en niemand mag achterblijven. Mirka en ik hebben persoonlijk beslist een miljoen Zwitserse frank te doneren aan de meest kwetsbare families in Zwitserland. Onze bijdrage is maar een begin. Wij hopen dat anderen meehelpen om families in nood te helpen. Samen kunnen we deze crisis overwinnen! Blijf gezond!”