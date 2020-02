Alle details van spectaculaire transfer nieuw ’Ajax-pareltje’ Antony

Antony juicht na een goal van São Paulo. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De fikse hoeveelheid geld in de Ajax-kas heeft Marc Overmars in staat gesteld het leger andere clubs dat Antony Matheus dos Santos (19) wilde inlijven af te troeven. Ajax maakt volgens bronnen binnen de club in één keer een bedrag van circa vijftien miljoen euro over naar São Paulo, dat in acute geldnood verkeert en zelfs de salarissen niet meer zou kunnen betalen.