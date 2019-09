Ajax stalt Magallán bij Alavés

Ajax nam de Argentijnse centrale verdediger in januari van dit jaar nog voor zo’n 9 miljoen euro over van Boca Juniors, maar in Amsterdam heeft Magallán nooit een vaste basisplaats kunnen veroveren.

De Argentijn kende een ongelukkig debuut tegen Feyenoord, toen de latere kampioen van de Eredivisie met 6-2 onderuit ging bij de aartsrivaal.

Inmiddels moet Magallán meerdere spelers voor zich dulden, die van trainer Erik ten Hag de voorkeur krijgen in het hart van de verdediging. Joël Veltman, Edson Alvarez en Perr Schuurs staan hoger in de pikorde.

Ajax schrijft zet nog geen definitieve streep door zijn speler en hoopt Magallán na één jaar ervaring in Spanje weer in Amsterdam te verwelkomen.