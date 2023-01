Van Loon moet opgeven in Dakar

Van Loon, die vooraf de ambitie had uitgesproken in de top-5 te eindigen in de woestijnrally, was in de proloog al een keer over de kop geslagen. In de tweede etappe greep hij net naast de dagzege. Na nog een crash in de vijfde etappe zat een goed klassement voor de coureur uit Eersel er al niet meer in.

Al Rahji na pechdag alsnog ritwinnaar

De Saoediër Yazeed Al Rajhi (Toyota) won de ingekorte zevende etappe. Al Rajhi revancheerde zich daarmee voor zijn optreden een dag eerder, toen hij door technische problemen ruim vijf uur had verloren. Het was zijn eerste ritzege in deze editie van de woestijnrally.

De Litouwer Vaidotas Zala (Hunter) reed de tweede tijd, op bijna negen minuten van de dagwinnaar. De Fransman Guerlain Chicherit moest in de slotfase nog een omweg maken en eindigde als derde op iets meer dan tien minuten. De Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota) eindigde als veertiende, maar blijft onbedreigd leider. Al-Attiyah heeft ruim een uur voorsprong op zijn teamgenoot Henk Lategan uit Zuid-Afrika.

De motoren kwamen zaterdag niet in actie. De organisatie besloot daartoe nadat zware regen vrijdag voor veel vertraging had gezorgd. De Amerikaan Skyler Howes is de leider op dit onderdeel.