VIDEO Gefrustreerde Fortuna-trainer Velazquez probeert dug-out te vernielen

De 41-jarige Spanjaard zag Fortuna in de tweede helft kansloos zijn tegen FC Twente: 0-3. Vervolgens liet Velazquez zich gaan. Het leek erop dat hij de dug-out wilde slopen. Dit lukte ondanks een paar ferme klappen niet. Ook slingerde hij wat apparatuur door de lucht. Of de even kolderieke als agressieve actie een staartje krijgt, zal later blijken.

Bekijk hieronder de beelden.

Reactie Velazquez

Velazquez reageerde na afloop bij ESPN. ,,Het is nu zinloos om het daarover te hebben. Ik vind het jammer om de beelden terug te zien”, liet de inmiddels bedaarde trainer weten. ,,Twente nam een vrije trap snel, maar de bal bewoog nog. Ik begrijp niet hoe deze goal dan kan tellen. Maar goed, dat is voetbal. We richten ons op de volgende wedstrijd. We kunnen hieraan nu niks meer veranderen.”