Tegenvaller Atletico in titelrace: Lemar voorlopig uitgeschakeld

Medisch onderzoek wees uit dat Lemar een blessure aan zijn linkerbovenbeen heeft. De Franse international ging in Camp Nou al na twaalf minuten naar de kant. Hij maakte plaats voor Saúl Ñiguez, die op zijn beurt halverwege de tweede helft weer werd gewisseld voor Joao Felix. Atletico hield door het gelijkspel aan kop van La Liga twee punten voorsprong op Real Madrid en Barcelona.

De ploeg van trainer Diego Simeone speelt nog tegen Real Sociedad (woensdag), Osasuna (zondag) en Real Valladolid (23 mei). Sevilla, de club van de Oranje-internationals Luuk de Jong en Karim Rekik, moest zondag tegen Real Madrid vlak voor tijd de gelijkmaker incasseren (2-2) en lijkt met zes punten achterstand op Atletico afgehaakt in de titelstrijd.

Koeman: ’Strijden tot het laatst’

Ronald Koeman, trainer van Atletico’s achtervolger Barcelona, gelooft nog steeds dat Barça kampioen van Spanje kan worden. „We hebben het niet meer in eigen hand. Door de resterende wedstrijden te winnen, zullen we de druk op de concurrenten verhogen. Dat is nu onze opzet.” Barcelona komt dinsdag alweer in actie, dan is Levante de tegenstander.

Koeman beloofde dat Barcelona „tot de laatste seconde” zal strijden. „De club die fysiek en mentaal het sterkste is, komt straks als de grote winnaar uit de bus. Het wordt spannend. Het seizoen heeft veel gevraagd van iedereen. Niemand is op dit moment nog 100 procent.”

Over zijn toekomst was Koeman duidelijk. „Ik heb hier nog een contract voor twee jaar en ik zie me ook volgend seizoen op de bank zitten bij Barcelona. De voorzitter heeft aangegeven het volste vertrouwen in mij te hebben.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga