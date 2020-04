Tom Dumoulin: ’Blijf allemaal binnen’

Normaliter zit Dumoulin op de fiets, buiten. Vanwege het coronavirus blijft de renner van Jumbo-Visma echter binnen, ook nu het weer steeds beter wordt. „Het is fantastisch weer buiten. De verleiding is groot om lekker buiten te gaan fietsen, de motor te pakken of te gaan picknicken in het park”, begint de voormalig Giro-winnaar zijn bericht.

In Nederland is er een intelligente lockdown. Dat wil zeggen dat mensen dus wel de deur uit mogen, mits zij anderhalve meter afstand van elkaar houden. „Maar als we dat allemaal doen ,dan wordt die anderhalve meter niet meer houdbaar. Dus bij dezen vraag ik aan jullie om alleen voor het noodzakelijke naar buiten te gaan”, zegt hij. „Dit weer gaat er normaal in juni ook zijn. Laten wij er met zijn allen voor zorgen dat wij in juni in ieder geval weer naar buiten kunnen. Pas goed op jezelf, dan doe ik hetzelfde.”

Dumoulin hoeft voorlopig zijn zwartgele tricot niet aan te trekken. Vanwege het coronavirus ligt de wielerwereld volledig stil. De voorjaarsklassiekers zijn al van de kalender geschrapt, zo ook de Giro, die Dumoulin in 2017 op zijn naam schreef.

Over de Ronde van Frankrijk, die de Limburger dit jaar zou gaan rijden, heeft de UCI nog geen definitief besluit genomen.