Sébastien Haller oogt ongelukkig bij Ajax: ’Maar ik ken hem, hij vecht zich terug’

Ondanks zijn matige spel tegen PEC Zwolle maakt Ajax-trainer Erik ten Hag zich allerminst zorgen over zijn aanvaller Sébastien Haller. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

ZWOLLE - Het is negen van de tien keer niet meer de vraag óf Ajax wint, maar alleen met hoeveel. Ook PEC Zwolle bleek niet in staat om het de Amsterdammers moeilijk te maken. David Neres en Nicolas Tagliafico drukten het enorme krachtsverschil in treffers uit: 0-2. „We hebben de wedstrijd gedicteerd, voor rust de goals gemaakt en daarna veel kansen gecreëerd. Maar de honderd procent scherpte was er niet”, aldus Erik ten Hag.