Dit zijn de tegenstanders van AZ, Feyenoord en Vitesse in de Conference League

Bij de loting werd duidelijk dat AZ het in Groep D opneemt tegen CFR Cluj, Jablonec en Randers FC.

AZ slaagde er niet in zich via de play-offs te plaatsen voor de Europa League. Ze werden in twee duels uitgeschakeld door het Schotse Celtic en gingen daarom door naar de Conference League.

Feyenoord treft in Groep E: Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa.

Met Slavia Praag treft Feyenoord een ploeg die in de afgelopen jaren ook vaker uitkwam in de Champions League. De Tsjechische kampioen slaagde er in de voorrondes niet in zich te plaatsen voor de Champions League en de Europa League.

Vitesse ontmoet in Groep G: Tottenham Hotspur, Stade Rennes en NS Mura.

Met Tottenham ontmoet Vitesse een echte topclub als tegenstander. De club uit Londen van Steven Bergwijn eindigde afgelopen seizoen in de Premier League als zevende en slaagde er net als vorig jaar niet in de Champions League te bereiken. In 2019 waren de Spurs nog finalist in de Champions League nadat ze Ajax in de halve finales hadden uitgeschakeld.

De Conference League is een nieuwe Europese clubcompetitie. De finale wordt in het Air Albania Stadion in de Albanese hoofdstad Tirana gehouden. De winnaar plaatst zich automatisch voor de Europa League in het volgende seizoen.