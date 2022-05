Even schrik rond Barça-verdediger Ronald Araújo

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ronald Araújo wordt per ambulance afgevoerd. Ⓒ ProShots

De schrik dinsdagavond was even groot in Camp Nou toen Ronald Araújo met zijn hoofd op zijn Barça-ploeggenoot Pablo Gavi knalde. De centrale verdediger leek even buiten bewustzijn en de Uruguayaan werd in een ambulance het veld afgereden.