FC Barcelona-verdediger Ronald Araújo verlaat ziekenhuis na snoeiharde botsing

De wedstrijd in Camp Nou werd ruim vijf minuten stilgelegd vanwege het incident. FC Barcelona liet kort daarna weten dat Araújo een hersenschudding had opgelopen en dat hij in het ziekenhuis verder onderzocht zou worden. „De onderzoeken zijn succesvol verlopen en hij is uit het ziekenhuis ontslagen”, meldde de club woensdag. Afhankelijk van het verdere herstel zal worden bepaald wanneer de verdediger weer kan spelen.

De schrik dinsdagavond was even groot in Camp Nou. „We denken aan je, Ronald”, twitterde Barça kort na afloop van het duel tegen Celta. Al snel werd duidelijk dat het meeviel. Araújo bleek een hersenschudding te hebben opgelopen. „Hij is in orde en bij bewustzijn, maar zal uit voorzorg de nacht in het ziekenhuis doorbrengen”, liet FC Barcelona weten.

Barcelona won dinsdag de wedstrijd tegen Celta met 3-1, mede dankzij een treffer van Memphis Depay, en staat met 72 punten tweede in La Liga. Landskampioen Real Madrid heeft negen punten meer.