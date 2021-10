Premium Het beste van De Telegraaf

REPORTAGE De wonderlijke wereld van AS Monaco-spits Myron Boadu zit prinsheerlijk aan de Côte d’Azur: ’Nog een jaar AZ zou me niet beter maken’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De spits heeft de beschikking over een prachtig appartement, dat Mino Raiola voor hem heeft geregeld. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Ieder jaar vertrekken Nederlandse voetbaltalenten met koffers vol dromen en verwachtingen naar het buitenland. Dit seizoen streken opvallend veel voetballers uit de Hollandse School neer in de Ligue 1, de hoogste profcompetitie van Frankrijk. Myron Boadu (20), de eenmalige international die AZ verruilde voor AS Monaco, is één van hen.