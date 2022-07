Nick Kyrgios ’al kampioen’ na overwinnen innerlijke demonen

Eerder dit jaar liet de 27-jarige Australische tennisser weten dat hij jaren geleden te maken had met zelfmoordgedachten. Ook had Kyrgios last van eenzaamheid, depressieve gevoelens en nam hij bovenmatig veel alcohol en drugs tot zich.

„Een groot deel van de afgelopen zes of zeven jaar heb ik mijn kleine broertje verloren”, schrijft zijn broer Christos in een column voor de Sydney Morning Herald. „De wereld heeft hem veranderd. Tennis heeft hem veranderd. Hij raakte afgeleid, maakte zich altijd ergens zorgen over. Mensen weten dit niet, maar Nick en ik praatten een hele tijd niet meer met elkaar. Hij was zo ongelukkig met zichzelf dat hij de mensen buitensloot die het beste met hem voor hadden.”

Christos voegde eraan toe dat hij zijn kleine broertje inmiddels weer terug heeft. Hij geeft Nick’s vriendin, Costeen Hatzi, de eer te hebben geholpen het leven van zijn broer te veranderen. „Sinds hij Costeen heeft ontmoet, heeft ze geholpen zijn ogen weer te openen. Er was veel chaos in zijn leven voordat hij haar ontmoette”, meent Christos.

„Ik geloof dat Nick Kyrgios zondag de wereld gaat laten zien dat hij de Wimbledon-kampioen is. Wij hebben ons kleine broertje al terug. Mama en papa hebben hun zoon terug. Hij is in al onze ogen al een kampioen. Hem volwassen te zien worden en terug te keren naar de gelukkigere versie van zichzelf is alles wat ik had kunnen vragen. Ik wil hem gewoon zien winnen in alle aspecten van het leven.”