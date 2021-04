Edwin van der Sar zwijgt over deelname aan Super League

„Ajax is volledig verrast door en teleurgesteld in de aankondiging van een mogelijke Super League. Wij steunen juist de nieuwe opzet die door de UEFA is voorgesteld, zoals maandag is bekrachtigd.”

Van der Sar laat in het midden of hij direct of indirect is benaderd door Juventus-voorzitter Agnelli of een van de elf andere founders van de nieuwe elitecompetitie voor een plaatsje in de Super League. Tevens laat hij zich niet uit of hij met Ajax zou toehappen als hij daadwerkelijk kan toetreden tot de eerste vijftien clubs in de Super League of een van de laatste vijf beschikbare plaatsen mag bezetten.

Van der Sar is via zijn bestuurdersstoel bij de ECA al diverse jaren betrokken bij gesprekken over een nieuwe opzet van de UEFA-clubcompetities. „Ajax heeft in een eerder stadium samen met de ECV en de KNVB gestreden voor een aantal veranderingen, bijvoorbeeld om deelname aan de Champions League voor de clubs toegankelijker te maken. Wij dachten in het zogenaamde Zwitserse model, met meer internationale wedstrijden voor meer clubs, de oplossing gevonden te hebben.”

De directeur vervolgt: „Wij zijn zeer teleurgesteld in de plotselinge ommezwaai die collega-directeuren van enkele internationale topclubs dit weekend gemaakt hebben, met als gevolg dat er een hele onzekere periode dreigt aan te breken voor het Europese voetbal.”