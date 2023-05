Chelsea snakt naar einde competitie: ’We maakten het leuk om tegen ons te spelen’

Manager Frank Lampard, na Thomas Tuchel en Graham Potter al de derde trainer van het seizoen bij The Blues, is tegenover Sky Sports kritisch op zijn ploeg. „We waren te aardig voor Arsenal. Ons optreden voor rust kwam niet eens in de buurt van een voldoende. Verdedigend stonden we niet goed, waardoor zij veel te veel ruimte hadden. We maakten het leuk om tegen ons te spelen.”

Volgens de oud-middenvelder, die bijna zijn hele loopbaan bij Chelsea speelde, zijn de problemen niet zomaar opgelost. „Sinds ik terug ben bij Chelsea heb ik gezien hoe deze situatie is ontstaan. We kunnen dat niet in een dag veranderen, maar er moet wel snel iets gebeuren.”

Chelsea staat met nog vijf wedstrijden te gaan twaalfde. Het voordeel voor de club is dat ze een wedstrijd meer te gaan hebben dan de meeste clubs om hen heen. Het programma is echter niet makkelijk. Eerst wacht Bournemouth-uit en daarna Notthingham Forrest-thuis, waarna de competitie wordt afgesloten met een ongekend zwaar trio duels tegen Manchester City, Manchester United (beide uit) en Newcastle United komt tot slot op bezoek.