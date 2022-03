Lichtpuntje Chelsea na bereiken kwartfinales Champions League

Een benutte penalty van Burak Yilmaz in de 38e minuut (na een bal op de arm van Jorginho) bracht nog hoop in de Franse harten, maar even voor rust kwam Chelsea weer op gelijke hoogte via Christian Pulisic: 1-1.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Botman

Na een uur spelen kwam Chelsea goed weg toen Xeka de bal op de paal kopte. Even daarvoor had de Nederlandse verdediger Sven Botman, die in de basis was begonnen, het veld geblesseerd moeten verlaten ogenschijnlijk met een hamstringblessure.

Aan alle Franse illusies kwam 20 minuten voor tijd een eind toen César Azpilicueta met een gelukje Chelsea op 2-1 zette. In de slotfase kwam Hakim Ziyech ook nog in het veld bij de Engelsen.

De plaatsing van Chelsea betekent dat er drie Engelse clubs in de kwartfinales staan van de Champions League. Eerder al wisten Manchester City en Liverpool zich te kwalificeren.