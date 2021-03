Zeilsters Afrodite Zegers en Lobke Berkhout moeten wereldtitel inleveren na straf Britten

Kort na de Nederlandse vrouwen kwam het Britse duo over de streep. Zij kregen echter een straf opgelegd, waardoor ze hun vierde plaats in de race moesten afstaan aan de Spanjaarden. Hierdoor hielden Silvia Mas Depares en Patricia Cantero Reino ineens een voorsprong van een punt over in het algemeen klassement op de Nederlandse vrouwen.

Het was een flinke deceptie voor Zegers en Berkhout, die even daarvoor elkaar al juichend in de armen waren gevallen. Voor de inmiddels 40-jarige Berkhout had het haar zesde wereldtitel, maar de eerste sinds 2010, kunnen zijn. Zegers werd nog nooit wereldkampioen.

„Dit is onwijs balen natuurlijk”, aldus Berkhout. „We waren vol vertrouwen. We hebben ook een hele mooie medalrace gevaren en je bedenkt ook niet dat dit vlak voor de finish zo beslist gaat worden. De eerste dag, waarop we tijdens de derde race 22e werden, is heel cruciaal en kostbaar gebleken. We hebben het goud zeker vandaag niet verloren. Als team zijn we deze week super gegroeid. Als we de komende evenementen zo doorgroeien richting de Olympische Spelen, dan hebben we heel veel vertrouwen. Ik had nog geen zilver bij het WK gehaald, dus die ligt nu ook in het rijtje.”