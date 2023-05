Kroatië met vedettes in Nations League tegen Oranje

De 37-jarige middenvelder Luka Modric van Real Madrid is nog altijd de aanvoerder van Kroatië. Ivan Perisic, Mateo Kovacic en Andrej Kramaric zijn enkele andere bekende namen in de groep die voorlopig uit 24 spelers bestaat. Dalic mag uiteindelijk 23 spelers meenemen naar het eindtoernooi.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Kroatië speelt op 14 juni in de halve finale tegen Nederland. Die wedstrijd is in De Kuip. Italië en Spanje treffen elkaar een dag later in de andere halve eindstrijd. Bondscoach Ronald Koeman maakt 29 mei zijn definitieve selectie bekend van het Nederlands elftal.