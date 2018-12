Fortuna heeft eerste versterking binnen

Ciranni is de eerste versterking van de Limburgse club die na zestien jaar weer gaat uitkomen in de eredivisie.

"Alessandro is een getalenteerde jonge speler met veel groeipotentieel. Hij komt voort uit de jeugdopleiding van KRC Genk", zegt voorzitter Isitan Gün. "Hij is aanvallend ingesteld, waarbij zijn snelheid natuurlijk goed van pas komt. Echt een speler die past in de langetermijnstrategie van de club."

Ciranni kwam sinds 2016 uit voor de club uit Maastricht. "Ik ben een ambitieuze speler en die ambitie vind ik ook terug bij Fortuna Sittard", zegt de Belg. "Dat hebben ze dit seizoen wel bewezen. Samen met mijn medespelers wil ik ervoor zorgen dat we ons volgend seizoen handhaven en een rol van betekenis kunnen spelen."