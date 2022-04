PSV loopt bij FC Twente averij op in strijd om landstitel

Net voor aanvang van het duel in Enschede hoorde PSV via de stadionspeaker dat koploper Ajax gewonnen had in Groningen. De ploeg van trainer Roger Schmidt wist dat er gewonnen moest worden in de uitverkochte Grolsch Veste om geen averij op te lopen in de titelrace. Geen eenvoudige opdracht tegen de nummer vier van de ranglijst, die van de zestiend voorgaande competitieduels er slechts één had verloren (Ajax-uit) en in de Grolsch Veste niet meer onderuit was gegaan sinds het duel met NEC van 24 oktober vorig jaar.

Hoewel Cody Gakpo en Andre Ramalho weer fit waren, liet Schmidt hen nog op de bank beginnen. De PSV-trainer hield vast aan het elftal dat voor de interlandbreak met 5-0 van Fortuna Sittard had gewonnen en dat betekende dat ook Erick Gutierrez aan de aftrap verscheen, hoewel de Mexicaan pas vrijdag laat was teruggekeerd vanuit zijn vaderland en niet meer mee had kunnen trainen.

Het in blakende vorm verkerende FC Twente begon furieus aan het duel en drukte PSV helemaal in het defensief. De ploeg van Schmidt had geen antwoord op de felheid van de thuisploeg. PSV kroop eerst nog door het oog van de naald, toen ex-PSV’er Joshua Brenet op een vrije trap van PSV-huurling Michal Sadilek vrij kon inkoppen. De vreugde in de Grolsch Veste werd verstoord door de VAR, die had geconstateerd dat Brenet de bal met de arm had beroerd.

Bij de afgekeurde goal zag PSV-doelman Joël Drommel, voor het eerst terug bij zijn oude club, er niet goed uit bij het uitkomen en het zou een pijnlijke avond worden voor de goalie. Net na de afgekeurde goal brak Dimitris Limnios door op links, waarna Drommel halfslachtig uitkwam en Ricky van Wolfswinkel de bal voor het doel voor het intikken had: 1-0.

Michel Vlap viert de 3-0 voor FC Twente. PSV- keeper Joel Drommel kan weer vissen. Ⓒ ANP/HH

Het was in deze fase van de wedstrijd een grote gatenkaas bij PSV achterin. In de 19e minuut werd Van Wolfwinkel weer simpel in het centrum weggestoken door Daan Rots. Oog in oog met Drommel maakte de geroutineerde spits geen fout: 2-0. Alweer zijn veertiende treffer van dit seizoen, waarmee de Woudenberger is opgeklommen naar de tweede plek van het topscorerslijst ex-aequo met Guus Til van Feyenoord.

FC Twente bleef maar stormen en PSV kwam totaal niet aan het eigen spel toe. Waar Drommel nog ontsnapte aan een derde tegengoal, toen Ramiz Zerrouki de paal trof, daar ging het even later weer helemaal mis. Olivier Boscagli leverde de bal in de opbouw zomaar in, linksback Philipp Max sjokte achter FC Twente-aanvaller Daan Rots aan zonder intentie de bal te willen heroveren, waarna de voorzet de vrijstaande Michel Vlap bereikte: 3-0. Een parodie op verdedigen van PSV, dat helemaal overklast werd in de eerste 25 minuten.

Met een 3-0 voorsprong op zak nam FC Twente een beetje gas terug, waarna PSV wat controle kreeg over de wedstrijd. Het was Joey Veerman, die met een ragfijn geplaatst schot de stand voor PSV wat dragelijker maakte: 3-1.

Met een driedubbele wissel probeerde Schmidt zijn team voor de tweede helft een impuls te geven. Gakpo, Ramalho en Noni Madueke kwamen erin voor Ritsu Doan, Erick Gutierrez en Jordan Teze.

Gakpo had maar acht minuten nodig om de aansluitingstreffer te maken. De Eindhovenaar knalde de bal van afstand in het doel van de kansloze Lars Unnerstall, vorig seizoen nog onder contract bij PSV. Het betekende de negende Eredivisiegoal van Gakpo dit seizoen.

Eran Zahavi feliciteert Gody Gakpo met de 3-2. Ⓒ ProShots

De wedstrijd bleef op en neer golven. Luttele seconden nadat Madueke door een verkeerde aanname aan goede kans had verprutst, knalde aan de overkant Vlap de bal op de lat. De dit seizoen zo sterk spelende FC Twente-doelman Unnerstall kwam na rust ook meer in het stuk voor. Zo bokste de Duitse keeper een schot van Gakpo weg en kreeg hij bij een kopbal van Ramalho een handje hulp van Brenet, die de bal uit de doelmond wegwerkte. Vlak voor tijd was PSV heel dicht bij de gelijkmaker, maar Madueke schoot de bal op de paal, waarna Unnerstall met een katachtige reactie de rebound van Sangaré uit het doel werkte. De Duitse doelman, die door Schmidt niet goed genoeg werd bevonden om het doel van PSV te verdedigen, maakte in deze fase van de wedstrijd zijn faam waar en was een ware sta-in-de-weg voor het met de moed der wanhoop aanvallende PSV. In de slotfase capituleerde Unnerstall toch nog, toen hij eerst een schot van Max stopte met de vuisten, maar vervolgens geen antwoord had op de rebound met het hoofd van Boscagli (3-3).

