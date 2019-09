Van Gaal wenst vrouwen van Robben en Van Persie succes

„Wát een spelinzicht. Wát een dribbeltechniek. Wát een traptechniek”, kwam de voormalig bondscoach superlatieven tekort over de twee spelers waarmee hij in 2014 met het Nederlands elftal tot een onverwachte derde plaats kwam op het WK in Brazilië.

Volleys

„U herinnert zich natuurlijk de dribbelgoal van Arjen tegen Spanje”, sprak Van Gaal de zaal toe. „Maar hij maakte ze ook ín Spanje, bij Real Madrid. En wat te denken van de volleys van Robin? Hij heeft ze eerlijk verdeeld over zijn beide Engelse clubs. Een geweldige voor Arsenal, en een schitterende voor Manchester United.”

Nadat de hoogtepunten uit de carrières van beide Nederlandse topvoetballers op de schermen vertoond waren, zei Van Gaal: „En dan gaan ze nu stoppen...”, waarna hij een stilte liet vallen en de zaal in keek. „Ik wil ze heel veel succes wensen. En dan heb ik het over Bouchra en Bernardien, de vrouwen van Robin en Arjen”, aldus Van Gaal, die met die opmerking de lachers op zijn hand kreeg.

Trots en dankbaarheid

„Het vervult me van trots dat ik jullie deze prijs mag uitreiken. Ik voel dankbaarheid, en ik denk dat ik dan spreek namens alle trainers, medespelers en supporters die jullie hebben meegemaakt. Bedankt dat ik jullie trainer mocht zijn”, sloot Van Gaal af.