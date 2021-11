Hier zit breuk in heupbeen bij ’emotioneel figuur’ Louis van Gaal

Hij had goed opgelet vroeger bij de lessen over het menselijk lichaam tijdens zijn studie lichamelijke opvoeding. Niet de kop van de heup (caput femoris) en ook niet het buitenste deel van de heup (trochanter major), maar het kleinere uitstekende deel van de heup is kapot.

,,Iedere beweging doet pijn, daarom zit ik in een rolstoel. Maar het was geen optie om het trainingskamp te verlaten. De jongens en de stafleden willen graag dat ik blijf. Dan moet ik blijven”, aldus Van Gaal, die met tranen in zijn ogen verscheen voor de camera van de NOS. ,,Ja, ik ben een emotioneel figuur.’’

