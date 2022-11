Ferrari-teambaas Mattia Binotto lijkt op weg naar de uitgang

Binotto (53) staat sinds 2019 aan het roer van het roemruchte Formule 1-team, waar hij als engineer al veel langer in dienst is. Dat seizoen was er gelijk veel te doen om de Scuderia. Na een opmars na de zomerstop werd er openlijk getwijfeld aan de legaliteit van de Ferrari-motor. Begin 2020 werd bekend dat Ferrari en autosportfederatie FIA een geheime schikking hadden getroffen.

De seizoenen erna was het team niet competitief, maar dit jaar – met de nieuwe auto’s in de Formule 1 – had Ferrari het aanvankelijk wel geweldig voor elkaar. Een spannende strijd om de titel met Max Verstappen en Red Bull bleef evenwel uit, mede dankzij de nodige strategische en tactische blunders bij de Italiaanse renstal. Dat lijkt Binotto nu de kop te kosten. Eerder werd al bekend dat de renstal de focus had gelegd op de auto van 2023, omdat het budget voor updates voor de wagen van dit seizoen er doorheen is gejaagd.

Vasseur als opvolger

Als opvolger per januari wordt Fred Vasseur genoemd, de huidige teambaas van Alfa Romeo. De 54-jarige Fransman is sinds 2017 eindverantwoordelijke bij Sauber en werkte al een seizoen samen met de huidige Ferrari-coureur Charles Leclerc. Sauber gaat in de nabije toekomst samenwerken met Audi, dat per 2026 motoren gaat leveren.

Ferrari heeft in een officieel statement gereageerd op de berichtgeving en stelt dat de geruchten niet op waarheid zijn berust.