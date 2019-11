De Jong fluitend door, rood Lens, verlies Kluivert en Weghorst

Bij de rust leidde Sevilla al met 0-4 door treffers van Munas Dabbur en Munir El Haddadi (beiden twee). Na de pauze voerde opnieuw El Haddadi de score verder op. Voor de thuisploeg trof Danel Sinani twee keer doel.

Aanvaller Luuk de Jong mocht bij Sevilla in de 51e minuut invallen. De voormalige PSV-spits kon geen bijdrage leveren aan de Spaanse productie.

In groep F won Standard Luik thuis met 2-1 van Eintracht Frankfurt. Invaller Maxime Lestienne maakte diep in de extra tijd het winnende doelpunt. Bas Dost viel bij de bezoekers in de 73e minuut in. Beide clubs staan op zes punten. Arsenal leidt met tien punten.

Rood Lens

Besiktas is uitgeschakeld in de Europa League. De Turkse club verloor donderdag met 3-1 bij SC Braga en is na vier speelronden nog puntloos. Braga leidt met tien punten en gaat zo goed als zeker door naar de volgende ronde. Wolverhampton Wanderers won in blessuretijd van Slovan Bratislava (1-0) en is met negen punten ook nagenoeg zeker van een vervolg in de Europa League.

Jeremain Lens speelde een negatieve hoofdrol bij Besiktas. De Nederlandse aanvaller kreeg kort voor rust een rode kaart na een tackle.

Kluivert onderuit

AS Roma verloor in Duitsland van Borussia Mönchengladbach: 2-1. Justin Kluivert had een basisplaats bij de Italianen. Roma is na vier speelronden derde met vijf punten. Mönchengladbach heeft ook vijf punten. De Turkse club Medipol Basaksehir leidt met zeven punten.

Verlies Weghorst

Wout Weghorst verloor met VfL Wolfsburg van AA Gent: 1-3. Weghorst wist niet te scoren. Gent is met acht punten lijstaanvoerder in groep L.