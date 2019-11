Sevilla met invaller De Jong fluitend verder

Bij de rust leidde Sevilla al met 0-4 door treffers van Munas Dabbur en Munir El Haddadi (beiden twee). Na de pauze voerde opnieuw El Haddadi de score verder op. Voor de thuisploeg trof Danel Sinani twee keer doel.

Aanvaller Luuk de Jong mocht bij Sevilla in de 51e minuut invallen. De voormalige PSV-spits kon geen bijdrage leveren aan de Spaanse productie.

In groep C verzekerde FC Basel zich van vroegtijdige kwalificatie. De Zwitserse ploeg versloeg op eigen veld Getafe met 2-1. Ook Celtic zit bij de laatste 32 clubs. De Schotten waren te sterk voor Lazio: 1-2. De winnende treffer van Olivier Ntcham viel in de 95e minuut.

In groep F won Standard Luik thuis met 2-1 van Eintracht Frankfurt. Invaller Maxime Lestienne maakte diep in de extra tijd het winnende doelpunt. Bas Dost viel bij de bezoekers in de 73e minuut in. Beide clubs staan op zes punten. Arsenal leidt met tien punten.