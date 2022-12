Sport kort: Duitse bond wil zich op EK in eigen land revancheren na vroege WK-exit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Duitse voetbalbond ziet EK van 2024 als mooie kans op revanche

13.33 uur: Bernd Neuendorf, voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB), ziet het EK van 2024 in eigen land als een mooie kans op revanche voor zijn nationale voetbalploeg. „Samen zullen we conclusies trekken na onze ervaringen op het WK in Qatar”, laat hij weten. „Dat zullen we kritisch en ruimdenkend doen. Vol motivatie en vertrouwen. Want op het EK van 2024 in ons land ligt er een mooie mogelijkheid. Die mogen we niet missen.”

Duitsland werd al in de groepsfase van het WK in Qatar uitgeschakeld, net als vier jaar eerder op de mondiale eindronde in Rusland. Oliver Bierhoff, directeur van de Duitse voetbalbond, besloot na de deceptie af te treden. Bondscoach Hansi Flick krijgt een tweede kans. „We geloven in hem als leider. Zijn ideeën over voetbal spreken ons aan. Hij heeft ook de passie voor een succesvol EK”, stelt Neuendorf.

IJshockeyer Ovechkin heeft alleen nog Gretzky voor zich in NHL

10.49 uur: De Russische ijshockeyer Alexander Ovechkin is naar de tweede plaats geklommen in het klassement van topscorers aller tijden van de NHL, de competitie voor Amerikaanse en Canadese profteams.

De 37-jarige speler van Washington Capitals maakte in het duel met Winnipeg Jets (4-1) zijn 801ste en 802de goal in de NHL. Hij passeerde daarmee Gordie Howe, de Canadees die in 1980 afscheid nam met 801 treffers.

De Canadees Wayne Gretzky voert het klassement nog altijd aan met 894 goals.

Oud-autocoureur Streiff op 67-jarige leeftijd overleden

10.15 uur: De voormalige autocoureur Philippe Streiff is op 67-jarige leeftijd overleden. De Fransman reed 53 races in de Formule 1. Zijn beste resultaat was een derde plaats in de Grand Prix van Australië in 1985.

Streiff raakte in de aanloop naar het seizoen van 1989 verlamd na een zware crash op het Braziliaanse circuit van Jacarepagua. Hij zette zich na dat ongeval in voor mensen met een handicap. Ook opende Streiff een kartcentrum in de buurt van Parijs.

Doncic leidt Mavericks met 50 punten naar zege

08.11 uur: Basketballer Luka Doncic heeft Dallas Mavericks aan een uitzege op Houston Rockets geholpen. De Sloveen had met 50 punten een groot aandeel in de winst van 112-106.

Brooklyn Nets bleef voor de achtste keer op rij ongeslagen in de NBA. De formatie klopte Milwaukee Bucks (118-100). Kevin Durant maakte 24 punten voor de winnende ploeg. Giannis Antetokounmpo scoorde 26 punten voor Milwaukee Bucks.

Los Angeles Lakers leed de derde nederlaag op rij. Charlotte Hornets was met 134-130 te sterk. LeBron James maakte 34 punten voor de Lakers, waar Anthony Davis vanwege een voetblessure ontbrak.

DeMar DeRozan bezorgde Chicago Bulls een overwinning op New York Knicks. (118-117). Hij maakte 25 punten en kwam in de laatste seconde tot zijn beslissende worp.