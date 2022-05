Afstraffing Fiorentina helpt AS Roma in strijd om Europa League, Juve verspeelt zege

Voetbal

Kippenvel: Juventus neemt na 17 jaar afscheid van Chiellini

Enkele dagen nadat hij zijn afscheid bij Juventus had aangekondigd, is de geroutineerde verdediger Giorgio Chiellini (37) in zijn laatste thuiswedstrijd voor de club al in de 18e minuut naar de kant gegaan. Er was sprake van een publiekswissel.