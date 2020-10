Caleb Ewan schrijft Scheldeprijs op zijn naam

De renner van Lotto-Soudal liet in de sprint de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Niccolo Bonifazio achter zich. Arvid de Kleijn van de ploeg Riwal Securitas Cycling Team was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Diskwalificatie

Ackermann werd niet veel later gedeclasseerd, omdat hij in de sprint van zijn lijn was geweken waardoor enkele renners achter hem ten val waren gekomen. Het leverde de Fransman Bryan Coquard alsnog een podiumplaats op

Ewan won dit jaar twee ritten in de Tour de France. Daarna stapte hij zondag voor het eerst weer op in Gent-Wevelgem, een wedstrijd die hij niet uitreed. Het was de eerste keer dat hij aan de Scheldeprijs deelnam.

Deceuninck - Quick-Step begon zonder Shane Archbold. De Nieuw-Zeelander kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag te maken met buikloop en was niet fit genoeg om te starten.