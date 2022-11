Loting WK darts: Van Gerwen begint mogelijk tegen landgenoot

Zonneveld is in de eerste ronde gekoppeld aan Lewy Williams uit Wales. Het WK begint op 15 december in het Londense Alexandra Palace en duurt tot en met 3 januari.

Barney

Raymond van Barneveld heeft als nummer 32 van de plaatsingslijst ook een bye in de eerste ronde. Hij neemt het in zijn eerste partij mogelijk op tegen een vrouw. Als Lisa Ashton in de eerste ronde weet te winnen van Ryan Meikle, treft ze 'Barney'. Als de Haagse prof zijn eerste partij wint, moet hij in de derde ronde wellicht tegen de als eerste geplaatste Gerwyn Price.

Noppert

Danny Noppert, als negende geplaatst, speelt tegen de winnaar van het duel tussen Ritchie Edhouse en David Cameron. De als veertiende geplaatste Dirk van Duijvenbode begint zijn toernooi tegen de Tsjech Karel Sedlacek of de Australiër Raymond Smith. In totaal doen er twaalf Nederlanders mee.