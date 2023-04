Premium Het beste van De Telegraaf

Pet blijft op bij Ruud van Nistelrooy: PSV als vanouds Angstgegner Ajax

Door Jeroen Kapteijns

Ruud van Nistelrooy met zijn gelukspet. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - PSV is weer als vanouds een Angstgegner van Ajax en is als grote winnaar uit de strijd gekomen van de dubbele confrontatie met de Amsterdammers. Nadat de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy vorige week al de competitietopper in Eindhoven had gewonnen en daarmee een voorsprong nam in de strijd om de tweede plaats, legde PSV ook beslag op de KNVB-beker. De beslissing in de finale viel pas vanaf de penaltystip (2-3), nadat zowel na negentig minuten als na de verlenging 1-1 op het scorebord had gestaan.