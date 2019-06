Onrust rond VS na monsterscore op WK

Voormalig Amerikaans international Taylor Twellman liet zijn ruim 300.000 volgers op Twitter bijvoorbeeld weten zich met name te hebben gestoord aan het uitbundige gejubel na elk doelpunt. „Een doelpunt vieren zoals na de negende geeft me een nare smaak in de mond”, twitterde de voormalig topscorer van de Major League.

Niet alleen vond Twellman het van weinig respect voor de tegenstander getuigen. Ook vroeg hij zich af waarom het Amerikaanse team zich niet had gespaard met het oog op duels met meer serieuze tegenstand. „Ik snap niet waarom ze met hun krachten bleven smijten.”

Bondscoach Jill Ellis was het alvast niet eens met de kritiek van Twellman. „Het getuigt juist van respect om er vol in te gaan. Het is bovendien een toernooi waar ook het doelsaldo een rol kan spelen.” Abby Wambach, topscorer aller tijden van de Amerikaanse ploeg, nam het op voor haar voormalig ploeggenotes.

„Voor iedereen die zich heeft gestoord: vergeet niet dat het voor sommige speelsters hun eerste WK-doelpunt ooit is. Daar mogen ze blij mee zijn.” Ze vroeg zich zelfs af of er sprake is van seksisme. „Het is een droom: voetballen en scoren op een WK. Zou er tegen een mannenteam ook worden gezegd dat ze het rustig aan moeten doen of niet moeten juichen na een treffer?”

De Amerikaanse FOX Sports-presentator Rob Stone kon zich echter vinden in de gevoelens van Twellman. „Dit was op sommige momenten vernederend.”

