Speciale marathon geeft Europese atleten kans op ticket Olympische Spelen

Op een volledig afgesloten parcours gaan zo’n honderd atleten van start om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Onder hen bevinden zich zes Nederlandse atleten: Björn Koreman, Mohammed Ali, Roy Hoornweg, Frank Futselaar, Benjamin de Haan en Jill Holterman.

In Nederland is het bij de mannen erg spannend wie komende zomer in het Japanse Sapporo mag deelnemen. Abdi Nageeye, de houder van het Nederlands record van 2.06.17, is zeker deelname, maar ook Bart van Nunen (2.10.16), Björn Koreman (2.11.07) en Frank Futselaar (2.11.30) voldeden aan de limiet van 2.11.30.

Speciale commissie

Nederland mag drie atleten afvaardigen. Naast Nageeye worden de andere twee aangewezen door een speciale commissie die let op de gelopen tijden, maar ook op de ontwikkeling van de prestaties.

„We willen ook in deze tijd laten zien dat we er alles aan doen om atleten een kans te bieden voor een marathon”, zegt Jos Hermens, directeur van Global Sports Communication. „In dit geval is het extra speciaal omdat het gaat om een kwalificatiemogelijkheid voor de Olympische Spelen.”

Jill Holterman jaagt bij de vrouwen op de olympische limiet: 2.28.30. Tot nu toe slaagde alleen Andrea Deelstra erin onder die tijd te komen.