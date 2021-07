Tennislegende Billie Jean King zet Kiki Bertens in het zonnetje

,,Wat een fantastische loopbaan, Kiki Bertens. Ik wens je het allerbeste na je loopbaan en veel geluk met de nieuwe stappen in je reis. Blijf er voor gaan”, berichtte één van de oprichters van de WTA. ,,Dankjewel”, reageerde de 29-jarige Nederlandse.

Bertens beëindigde een paar dagen geleden in Tokio haar loopbaan. In het enkelspel ging ze in de eerste ronde onderuit. Met Demi Schuurs won ze een rondje in het dubbelspel, maar vervolgens ging het mis in de tweede ronde op de dag dat Jean-Julien Rojer positief testte op corona. Bertens en Schuurs gingen onderuit. Direct na afloop werd besloten om de mixeddubbel te laten schieten.

Bertens won in haar loopbaan tien WTA-toernooien. Door aanhoudende achillespeesproblemen besloot ze vlak voor Wimbledon dat ze aan haar laatste maanden als proftennisster bezig is.