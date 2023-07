Van der Sar terug in Nederland, maar blijft nog wel op intensive care

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Van der Sar Ⓒ ANP/HH

Edwin van der Sar is terug in Nederland. Vrijdagavond is hij vanuit Kroatië, waar hij vorige week werd getroffen door een hersenbloeding, naar Nederland vervoerd, waar hij op de intensice care zal blijven. Zijn situatie blijft hetzelfde: stabiel, buiten levensgevaar en goed aanspreekbaar.