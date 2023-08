Franca Overtoom assistent tijdens troostfinale WK vrouwen

In de finale van het WK vrouwen heeft Nederland een acteur via de bondscoach van de Engeland Sarina Wiegman en ook in de troostfinale is het rood-wit-blauw vertegenwoordigd. Franca Overtoom is namelijk aangewezen als assistent-scheidsrechter tijdens de strijd om de derde plaats.

Franca Overtoom. Ⓒ ANP/HH