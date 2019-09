Bondscoach stapt graag op voor Luis Enrique

„Als Luis Enrique op een gegeven moment wil terugkeren, dan zet ik een stap opzij”, vertelde Moreno aan sportkrant Marca. Enrique werd vorige week donderdag getroffen door een enorme tragedie. Zijn negenjarige dochter overleed aan de gevolgen van botkanker.

In juni stapte de voormalig speler van onder meer FC Barcelona en Real Madrid op om privéredenen. In de maanden daarvoor ontbrak Luis Enrique al op de bank bij de voormalig wereldkampioen. Afgelopen week werd de trieste reden duidelijk van de absentie en het uiteindelijke opstappen van de 49-jarige trainer.

Bondscoach Robert Moreno Ⓒ EPA

Moreno, al jaren een trouwe assistent van Enrique, is met Spanje in voorbereiding op de EK-kwalificatie-interlands tegen Roemenië en Faeroër Eilanden. ”Het is een lastige week. We proberen een beetje vreugde te brengen op een heel slecht moment. Meer kunnen we niet doen”, vertelde Moreno.

Bekijk ook: Minuut stilte voor dochter Luis Enrique