Peter Wright verovert Europese titel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Darts: Peter Wright pakt Europese titel

23.50 uur: Peter Wright heeft de Europese titel gewonnen. De 50-jarige Schotse wereldkampioen was zondagavond in de finale in Oberhausen met 11-4 te sterk voor de Engelsman James Wade. Wright stijgt door zijn eindzege naar de tweede plaats op de wereldranglijst en is Gerwyn Price uit Wales voorbij.

Michael van Gerwen is nog altijd de nummer 1 van de wereld. De Brabander verloor bij het EK in de achtste finale. Dirk van Duijvenbode strandde in de kwartfinale.

Wielrennen: Deignan gaat na topjaar toch door

22.27 uur: De Engelse Lizzie Deignan verlengt haar carrière toch met twee jaar. De 31-jarige Deignan won dit seizoen onder meer Luik-Bastenaken-Luik en La Course, de vrouwenwedstrijd die tijdens de Tour de France wordt gehouden. De Engelse wilde eigenlijk aan het einde van het jaar stoppen, maar besloot om haar contract bij Trek-Segafredo te verlengen tot eind 2022.

Trek-Segafredo wist niet alleen Deignan te behouden, ook de Italiaanse kampioene Elisa Longo Borghini verlengde haar contract met twee jaar. De 28-jarige Longo Borghini, die brons pakte op de Spelen van Rio 2016, won dit jaar onder meer een etappe in de Giro Rosa.

Badminton: Caljouw tweede in Saarbrücken

21.05 uur: Mark Caljouw heeft genoegen moeten nemen met de tweede plaats op het SaarLorLux Open. In het Duitse Saarbrücken kwam de 25-jarige Nederlander in de finale van het mannenenkelspel net tekort tegen Toma Junior Popov. Het werd 22-20, 19-21 en 21-14 voor de Fransman.

Caljouw, de nummer 36 van de wereld, kwam in de eerste game nog wel aardig terug na een 17-10-achterstand, maar genoeg was dit niet. In de tweede game begon Caljouw goed en nam een voorsprong van 11-3. Ditmaal kwam Popov, de nummer 62 van de wereld, nog dichtbij, maar de Nederlander won.

In de derde game ging het lang gelijk op, maar de Fransman trok in het tweede deel de partij naar zich toe.

Motorsport: Motorcrosser Cairoli pakt GP van Trentino

16.16 uur: motorcrosser Antonio Cairoli heeft de Grote Prijs van Trentino gewonnen. Op het circuit van Pietramurata in Italië eindigde de geroutineerde Italiaan twee keer als tweede en pakte daarmee de eindzege voor Tim Gajser. Het is zijn 92e zege in een grand prix.

Gajser had de eerste manche met overmacht gewonnen voor Cairoli en de Zwitser Jeremy Seewer. De Sloveense regerend wereldkampioen kende een matige start in de tweede manche en moest zich terugknokken van de zevende plaats. Hij finishte als vierde. De Belg Clément Desalle won de manche voor Cairoli en de Fransman Gautier Paulin en werd in de eindstand derde.

In de WK-stand liep Cairoli één punt in op Gajser, die met 626 punten nog altijd een ruime voorsprong heeft op de Italiaan (553).

Brian Bogers eindigde na de twaalfde en negende plaats als elfde overall. Hij was de enige Nederlander die deelnam aan de GP van Trentino. Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff zijn al langer geblesseerd.

Golf: Besseling na sterke slotronde 17e op Cyprus Open

15.59 uur: Wil Besseling is als zeventiende geëindigd op het Cyprus Open. De Noord-Hollander, die zaterdag was weggezakt naar de gedeelde dertigste plaats, herpakte zich met een ronde van 66 slagen, vijf onder het baangemiddelde en steeg dertien plaatsen.

De zege ging na een play-off naar Callum Shinkwin. De 27-jarige Brit eindigde na een ronde van 63 slagen net als de Fin Kalle Samooja op 264 slagen, twintig onder het baangemiddelde. Shinkwin had voor de extra hole vier slagen nodig, één minder dan Samooja.

Besseling noteerde in de slotronde zes birdies en een bogey en speelde zijn beste ronde van het toernooi. Hij herstelde zich daarmee van het matige slot in de derde ronde op zaterdag.

Joost Luiten ging rond in 69 slagen, twee onder het baangemiddelde. Hij kon zijn 53e plaats van zaterdag daarmee niet meer verbeteren.

Voetbal: Anderlecht in slotfase langs Antwerp

15.33 uur: Anderlecht heeft Antwerp verslagen in de Belgische competitie. De ploeg van coach Vincent Kompany won in eigen huis met 1-0 en komt daardoor net als Antwerp en Club Brugge op 20 punten. Dat zijn er twee minder dan koploper Charleroi.

Beide ploegen waren slordig, wat aan beide kanten voor kansen zorgde. Antwerp was na een moeizame start in de tweede helft dicht bij een treffer met Lior Refaelov en Nana Ampomah. Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge bracht echter redding.

Invaller Paul Mukairu schoot Anderlecht een kwartier voor tijd met een geplaatst schot toch nog op 1-0. Derrick Luckassen viel in de tweede helft in bij de thuisploeg. Michel Vlap bleef de hele wedstrijd op de bank.

Voetbal: FC Volendam zet zegereeks voort tegen Eindhoven

14.10 uur: FC Volendam heeft in de Keuken Kampioen Divisie de vierde overwinning op rij geboekt. De ploeg van trainer Wim Jonk versloeg FC Eindhoven met 2-0. Nick Doodeman en Boy Deul (strafschop) maakten voor rust de doelpunten in het lege Kras-stadion.

Volendam boekte de afgelopen weken al overtuigende zeges op Jong PSV (5-1), Jong AZ (2-6) en FC Dordrecht (7-1). Na een moeizame start van het seizoen is de ploeg van Jonk opgeklommen naar de subtop. Volendam heeft 18 punten, 6 minder dan koploper Almere City

Tennis: Primeur voor John Millman in Kazachstan

13.48 uur: John Millman heeft het Astana Open in Noersoeltan op zijn naam geschreven. De als vierde geplaatste Australiër versloeg in de hoofdstad van Kazachstan de Franse tennisser Adrian Mannarino in twee sets: 7-5, 6-1.

De 32-jarige Mannarino was als derde geplaatst in Noersoeltan. De Fransman kon geen van zijn zes breakpoints benutten, waar de een jaar jongere Australiër er drie van de zes verzilverde.

Voor Millman is het de eerste toernooizege op de ATP-Tour.

Wielrennen: Tour Down Under gaat in 2021 niet door

10.43 uur: de Tour Down Under en de Cadel Evans Road Race vinden in 2021 niet plaats. De organisaties laten weten dat ze de eerste koersen van de UCI WorldTour niet veilig kunnen houden vanwege de coronapandemie.

„De Santos Tour Down Under is een geliefd evenement op de kalenders van het mondiale wielrennen en de Australische sport en we weten hoe belangrijk het is voor de inwoners in Zuid-Australië. Om die reden hebben we er alles aan gedaan om te kijken hoe we de wedstrijd konden organiseren. Helaas is de internationale factor, met 400 mensen uit de internationale teams, te lastig om rond te krijgen”, zei Hitaf Rasheed van de organisatie.

„De problemen en risico’s die ontstaan door de quarantaines en het sluiten van internationale grenzen vragen te veel van de teams, die al een moeizaam en uitdagend seizoen in 2020 hebben dat ook later is afgelopen dan normaal”, zei Rasheed. „Daarom zal de Tour Down Under niet plaatsvinden in 2021. Maar we verzekeren iedereen dat de wedstrijd zal terugkeren in Zuid-Australië aan het begin van de kalender van de UCI WorldTour in januari 2022, met de volledige steun van de wielerunie UCI.

Ook de Cadel Evans Ocean Race zal niet plaatsvinden in 2021, laat de organisatie weten.

De Tour Down Under werd dit jaar gewonnen door de Australiër Richie Porte. De Cadel Evens Ocean Race werd gewonnen door de Belg Dries Devenyns.