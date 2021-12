Nederlandse sporthistorie! Max Verstappen na sensationele inhaalrace wereldkampioen Formule 1

Verstappen en Hamilton waren met precies evenveel punten afgereisd naar Abu Dhabi. De Nederlander won op weg naar de slotrace negen races, zijn Britse rivaal schreef er acht op zijn naam. Als beiden geen punten hadden gescoord, was Verstappen vanwege dat voordeel tot wereldkampioen gekroond. Het kwam tot een ongekende ontkoping met Verstappen als kampioen.

Red Bull ving de race met een agressieve strategie aan. Zowel Verstappen als Sergio Perez (vierde startplek) begon op de zachte band, terwijl Hamilton aan de start verscheen op de medium-compound, die iets minder snel is, maar wel langer goed blijft.

Max Verstappen en Lewis Hamilton voor de start, met tussen hen in de de WK-trofee. Ⓒ Getty Images

Hoewel de zachte band meer grip biedt, was Hamilton beter weg dan Verstappen bij de start. De 36-jarige Brit pakte direct de leiding. Verstappen zette een paar bochten later nog wel een tegenaanval in, maar het bleek tevergeefs. Door extreem laat te remmen zette de Nederlander zich naast de Mercedes-coureur. Hamilton verliet de baan en behield de leiding, maar de stewards vonden het moment niet ernstig genoeg om de Engelsman op te dragen diens leidende positie op te geven. Tot onvrede van Verstappen. ,,Ongelooflijk? Wat doen ze daar (bij de wedstrijdleiding, red.)?”

Sergio Perez

Het zachte rubber van Verstappen bereikte al snel het einde van z’n levensduur. In de veertiende ronde dook de Nederlander naar binnen voor verse, harde banden. Een ronde later volgde Hamilton, die op dezelfde compound overstapte. Perez reed daarentegen lang door, in een poging om Hamilton uiteindelijk misschien op te vangen en eventueel op te houden.

Sergio Pérez houdt Lewis Hamilton op. Op de achtergrond Max Verstappen. Ⓒ Getty Images

Het Red Bull-plannetje slaagde. In het onvermijdelijke duel met Hamilton verkocht de Mexicaan zijn huid dusdanig duur, dat Verstappen tot op een seconde kon naderen. „Checo (bijnaam, red.) is een legende”, glunderende Verstappen, die weer helemaal terug in de race leek, over de boordradio.

De Mercedes van Hamilton was in schone lucht echter dusdanig snel dat de voorsprong op Verstappen, die door Perez snel voorbij was gelaten, vervolgens rap opliep tot ruim vijf seconden.

Max Verstappen in de pitstraat. Ⓒ Getty Images

Safety cars

Een uitvalbeurt van Antonio Giovinazzi, zorgend voor een virtuele safety car-situatie, werd door Red Bull aangegrepen om Verstappen voor een tweede keer naar binnen te halen. In de laatste 21 ronden ging de Nederlander met alles wat hij had op jacht naar Hamilton, die zich ook zorgen maakte. „Het is een risico dat we buiten zijn gebleven, hè?”, vroeg hij zich hardop af. „Ik ga dit niet de hele race volhouden.”

Niets bleek minder waar. Hamilton leek stand te houden. Een safety car-situatie na een crash van Williams-rijder Nicolas Latifi vijf ronden voor het einde, zorgde nog voor opschudding. Verstappen twijfelde niet, dook naar binnen voor nieuwe zachte banden en kon door de situatie op de baan pal achter de buiten gebleven Hamilton aansluiten. De safety car ging een ronde voor het einde van de baan, waarna Verstappen een allesbeslissende inhaalactie plaatste, die hem de meest memorabele wereldtitel in de geschiedenis van de autosport opleverde.

Max Verstappen passeert Lewis Hamilton. Ⓒ Getty Images

Incidenten

Het Formule 1-seizoen 2021 was toch al geen gewoon jaar. De gemoederen tussen Verstappen en Hamilton liepen dit seizoen flink op. Verstappen en Hamilton kwamen elkaar op de baan meermaals tegen. In Engeland, Italië en Saoedi-Arabië leidde het tot memorabele incidenten. Verstappen sprak ’Lewis Hamilton’ en ’Mercedes’ ook niet meer uit. In plaats daarvan sprak hij over ’hem’ en ’zij’. ,,Daarvoor is er te veel voorgevallen”, vertelde hij deze week in een exclusief interview met De Telegraaf.