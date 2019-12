Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

'Taken gingen me beter af en ik kreeg er energie van'. Voor Mark Koevermans reden ’ja’ te zeggen tegen het definitieve directeurschap van Feyenoord eind november. Opvallend, aangezien hij in mei liet optekenen dat hij de competenties, de kwaliteiten dus, ontbeerde om algemeen directeur van Feyenoord te zijn.