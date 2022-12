Rechter in Australië spreekt Mathieu van der Poel vrij van mishandeling tienermeisjes

In de nacht voor de wegrace van de WK wielrennen in Australië hielden twee meisjes Van der Poel met kabaal op de gang van het hotel uit zijn slaap. De kopman van de Nederlandse wielerploeg riep de meisjes zelf tot de orde en pakte ze beet. De politie nam de wielrenner daarop mee naar het bureau. Van der Poel kreeg van een Australische rechter een boete van 1000 euro voor mishandeling en mocht drie jaar Australië niet in.

In hoger beroep is Van der Poel nu vrijgesproken. De rechter noemde het gedrag van de meisjes „vervelend en opdringerig.”

De rechter noemde de actie van Van der Poel wel „verontrustend” voor de jonge meisjes, maar dat was een „reactie op irritant en opdringerig gedrag.” En dat was in de ogen van de rechter een „aanzienlijke mate van provocatie.”