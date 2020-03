Voormalig NEC-voorzitter Hans van Delft overleden

Van Delft was van april 1997 tot en met juli 2006 voorzitter van NEC, dat uitkomt in de eerste divisie. Hij was ook als investeerder betrokken bij de Gelderse club. Van Delft was al enige tijd ongeneeslijk ziek.

Van Delft gaf als voorzitter de aanzet tot de verbouwing van het Goffert-stadion. Onder zijn leiding verbleef NEC lang in de eredivisie en haalde de club zelfs Europees voetbal.