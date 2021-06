Opgave Lennard Hofstede in Dauphiné na val; breukje in elleboog

Lennard Hofstede zit er wat versuft bij. Ⓒ ANP/HH

Na een valpartij in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné is Jumbo-Visma Lennard Hofstede kwijtgeraakt door een blessure. Iets over de helft van de totaal te rijden afstand (175,4 km) tussen startplaats Saint-Chamond en finishstad Saint-Vallier tuimelde de Westlander over andere crashende renners heen. Hij liep een breukje op in een elleboog, wonden in zijn gezicht en mogelijk een ontwricht sleutelbeen.