Corona treft Aston Villa, bekerduel met Liverpool onzeker

Wielrennen: Spaanse wielrenner Ventoso houdt het voor gezien

18.26 uur: De 38-jarige Spanjaard Francisco José Ventoso heeft zijn professionele wielerloopbaan beëindigd. De sprinter was zeventien jaar actief als beroepsrenner. De laatste jaren echter behaalde hij geen overwinningen meer.

Ventoso boekte in zijn carrière 27 zeges, met daarbij Parijs-Brussel (2010) en etappes in de Vuelta (2006), de Giro (2011 en 2012) en de Tour Down Under (2011).

In 2012 kroonde hij zich tot Spaans kampioen. Kort daarna won hij zijn laatste wedstrijd, een rit in de Ronde van Poitou Charentes.

Voetbal: Ook Arsenal klopt voor een forse lening bij Bank of England aan

18.14 uur: In navolging van stadgenoot Tottenham Hotspur heeft ook Arsenal bij de Bank of England een forse lening aangevraagd. De Londense club kan de komende maanden over een bedrag van 120 miljoen pond (circa 132 miljoen euro) beschikken. Daarmee wil Arsenal de grote financiële problemen vanwege de coronacrisis enigszins opvangen.

De kortetermijnlening dient in mei van dit jaar alweer terugbetaald te worden. Het geld is afkomstig uit een speciaal fonds en bestemd voor grote bedrijven en industrieën die door de coronacrisis een groot deel van hun inkomsten zijn kwijtgeraakt.

Tottenham Hotspur leende vorig jaar zomer al een bedrag van 175 miljoen pond.

Voetbal: Trainer Zidane mist mogelijk uitduel van Real met Osasuna

17.22 uur: Trainer Zinédine Zidane zit zaterdag mogelijk niet op de bank als Real Madrid op bezoek gaat bij Osasuna voor een competitieduel in La Liga. Iemand uit de directe omgeving van de Franse coach is positief getest op corona.

Zidane moet zich nu zelf ook laten testen. Als de uitslag negatief is, dan moet hij nog toestemming krijgen van La Liga om naar Pamplona te reizen.

Real Madrid staat tweede in La Liga, met 2 punten minder dan koploper Atlético Madrid dat twee duels minder heeft gespeeld. Osasuna is nummer 19 en voorlaatst van La Liga.

Tennis: Yastremska geschorst na positieve dopingtest

16.30 uur: Tennisster Dayana Yastremska uit Oekraïne is voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. De nummer 29 van de wereld testte eind november positief bij een controle buiten de wedstrijden om. In haar urine werd de verboden anabole steroïde mesterolone aangetroffen, dat op de dopinglijst staat.

De international tennisfederatie ITF heeft de 20-jarige Yastremska, die al drie toernooien op de WTA Tour won, een voorlopige schorsing opgelegd. De Oekraïense kan beroep aantekenen tegen de dopingaantijging, maar volgens de ITF heeft ze dat vooralsnog niet gedaan.

Yastremska plaatste wel een reactie op Instagram. Ze ontkent daarin verboden middelen te hebben gebruikt. Volgens het tennistalent gaat het bij haar om een lage dosis mestrolone en heeft ze het middel vermoedelijk per ongeluk binnengekregen. Twee weken eerder had ze op het WTA-toernooi van Linz nog negatief getest op doping. „Ik ga er met mijn team alles aan doen om mijn naam te zuiveren.”

Vorige maand begon Yastremska in Dubai aan de voorbereiding op het seizoen. Ze moest daar al snel in isolatie omdat ze coronagerelateerde klachten kreeg.

Voetbal: Italiaanse voetbalclub Parma haalt ontslagen trainer terug

16.20 uur: Ruim vier maanden nadat hij was ontslagen, is trainer Roberto D’Aversa terug bij de Italiaanse voetbalclub Parma Calcio 1913. De club verkeert in degradatiegevaar en ontsloeg daarom donderdag Fabio Liverani. Als opvolger kwam Parma uit bij de man die eind augustus na een dienstverband van bijna vier jaar werd ontslagen omdat de ’chemie’ verdwenen zou zijn.

Onder leiding van de 45-jarige D’Aversa promoveerde Parma twee jaar achter elkaar en keerde het in 2018 terug in de Serie A. De club was drie jaar eerder failliet verklaard, maar maakte onder een nieuwe naam (Parma Calcio 1913) een doorstart. Vorig seizoen eindigde Parma onder leiding van D’Aversa op de elfde plaats.

Parma maakte in deze competitie pas dertien doelpunten en is daarmee de minst scorende ploeg in de Italiaanse topcompetitie. De nederlaag woensdag bij Atalanta (3-0) was voor de clubleiding aanleiding om Liverani te ontslaan. „Het is een moeilijk seizoen voor Parma, maar we zijn vechters”, zegt de Amerikaanse voorzitter Kyle Krause op Twitter. „We gaan door.”

Voetbal: Corona treft Aston Villa, bekerduel met Liverpool onzeker

16.08 uur: Het is hoogst onzeker of het bekerduel tussen Aston Villa en Liverpool in de derde ronde van FA Cup vrijdagavond doorgaat. De thuisclub uit Birmingham is zwaar getroffen door het coronavirus.

Aston Villa, de ploeg van oud-Ajacied Anwar El Ghazi, laat weten dat maandag een groot aantal spelers en leden van de technische staf positief getest is. Een tweede testronde leverde donderdag nog meer positieve resultaten op. Aston Villa heeft het eigen trainingscomplex inmiddels gesloten. De laatste training voor het duel met Liverpool werd donderdag geannuleerd.

Eerder op donderdag werd al bekend dat de wedstrijd van Southampton in de FA Cup tegen Shrewsbury Town zaterdag niet doorgaat. Shrewsbury Town kampt met een golf van coronabesmettingen binnen de selectie en heeft niet genoeg spelers om te kunnen voetballen. De Engelse voetbalbond FA beslist volgende week wat er gebeurt met deze bekerwedstrijd.

Skeleton: Bos rekent in Winterberg niet op EK-medaille

13.45 uur: Skeletonster Kimberley Bos stond dit seizoen na alle wereldbekerwedstrijden op het podium, maar toch rekent ze vrijdag niet op een medaille bij de EK in Winterberg. „Het ’thuisbaanvoordeel’ is in onze sport heel groot. Ik ben hier misschien honderd keer naar beneden gegaan, de drie Duitse vrouwen minstens tien keer zo vaak”, zegt Bos. „Dat is zó’n voordeel. Ik denk dat de Duitsers teleurgesteld zijn als ze hier niet op 1, 2 en 3 eindigen.”

Bij de vier wereldbekerwedstrijden in Letland en Oostenrijk pakte de skeletonster uit Ede drie keer zilver en één keer brons. „Een medaille hier in Winterberg zou echt heel mooi zijn. Maar ik ga daar zeker niet van uit”, aldus Bos. „In de trainingen slee ik deze week wel heel goed. Ik zit qua tijd al dicht bij mijn persoonlijk record hier. Maar die Duitsers gaan echt wel een stukje harder. Ik verwacht niet dat ik hier wel even mijn vijfde medaille in de wereldbeker ga pakken.” De World Cup in Winterberg dient ook als Europees kampioenschap.

Toernooi voorafgaand aan Australian Open met Barty en Williams

09.32 uur: Tennissters Ashleigh Barty en Serena Williams nemen deel aan een van de twee WTA-toernooien in Melbourne die de Australian Open voorafgaan. Dat hebben de organisatoren bevestigd. Voor de Australische Barty, de nummer 1 van de wereld, wordt het haar eerste optreden in elf maanden. De Amerikaanse Williams, winnares van 23 grandslamtoernooien, kwam na de coronapauze nog wel uit op de US Open en Roland Garros.

Vanwege de coronapandemie is de start van de Australian Open met drie weken uitgesteld, naar 8 februari. De deelnemers komen al half januari naar Australië voor een verplichte quarantaineperiode van twee weken. In de eerste week van februari zijn er twee toernooien tegelijk op de banen van Melbourne.

Basketbal: Ook 60 punten Bradley Beal stoppen 76’ers niet

07.58 uur: Zelfs 60 punten van Bradley Beal waren woensdag niet voldoende om de basketballers van Philadelphia 76’ers af te houden van hun zevende zege in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De topschutter van Washington Wizards verloor ondanks zijn recordscore met 141-136 van de koploper in de Eastern Conference, die dit seizoen pas één keer verloor.

Joel Embid was met 38 punten de meest productieve speler bij de 76’ers. Hij schoot bij dertien vrije worpen alle keren raak. Het was de vijfde zege op rij voor de ploeg waarvoor Seth Curry 28 punten liet noteren.

Los Angeles Clippers boekte de zesde zege van het seizoen. Tegen Golden State Warriors waren Kawhi Leonard en Paul George beiden goed voor 21 punten. Het werd 108-101 voor de Clippers in San Francisco waar Warriors-vedette Stephen Curry ditmaal slechts tot 13 punten kwam. Dat stond in schril contrast met zijn totaalscore van 92 over de twee wedstrijden ervoor.