Sport Kort: Ook 60 punten Bradley Beal stoppen Philadelphia 76’ers niet

Toernooi voorafgaand aan Australian Open met Barty en Williams

09.32 uur: Tennissters Ashleigh Barty en Serena Williams nemen deel aan een van de twee WTA-toernooien in Melbourne die de Australian Open voorafgaan. Dat hebben de organisatoren bevestigd. Voor de Australische Barty, de nummer 1 van de wereld, wordt het haar eerste optreden in elf maanden. De Amerikaanse Williams, winnares van 23 grandslamtoernooien, kwam na de coronapauze nog wel uit op de US Open en Roland Garros.

Vanwege de coronapandemie is de start van de Australian Open met drie weken uitgesteld, naar 8 februari. De deelnemers komen al half januari naar Australië voor een verplichte quarantaineperiode van twee weken. In de eerste week van februari zijn er twee toernooien tegelijk op de banen van Melbourne.

Basketbal: Ook 60 punten Bradley Beal stoppen 76’ers niet

07.58 uur: Zelfs 60 punten van Bradley Beal waren woensdag niet voldoende om de basketballers van Philadelphia 76’ers af te houden van hun zevende zege in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De topschutter van Washington Wizards verloor ondanks zijn recordscore met 141-136 van de koploper in de Eastern Conference, die dit seizoen pas één keer verloor.

Joel Embid was met 38 punten de meest productieve speler bij de 76’ers. Hij schoot bij dertien vrije worpen alle keren raak. Het was de vijfde zege op rij voor de ploeg waarvoor Seth Curry 28 punten liet noteren.

Los Angeles Clippers boekte de zesde zege van het seizoen. Tegen Golden State Warriors waren Kawhi Leonard en Paul George beiden goed voor 21 punten. Het werd 108-101 voor de Clippers in San Francisco waar Warriors-vedette Stephen Curry ditmaal slechts tot 13 punten kwam. Dat stond in schril contrast met zijn totaalscore van 92 over de twee wedstrijden ervoor.