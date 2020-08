Jaar na dood Bjorg Lambrecht: ’Hij zou iets speciaals laten zien in Tour de France’

Bjorg Lambrecht kwam vorig jaar op 5 augustus te overlijden. Ⓒ HH/ANP

Belk, een dorp in het Poolse Silezië. Precies een jaar geleden liet de 22-jarige Bjorg Lambrecht er het leven. Een betonnen duiker, een ongelukkige val, een wanhopige reanimatie, en dan niks meer. Vandaag start de Ronde van Polen opnieuw. Maar in Maldegem zal Wilfried Vyncke (66), jarenlang de persoonlijke verzorger van Lambrecht, de koers maar zijdelings volgen. Minstens eenmaal per week fietst hij naar het graf van Lambrecht. Dat zal hij ook vanochtend doen. Met veel vragen. „Bij elke koers die gereden wordt, denk ik: hoe goed zou Bjorg hier geweest zijn?” Een liefdevolle monoloog.