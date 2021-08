Fans PSV omarmen Noni Madueke

De pas 19-jarige Londenaar is aan zijn vierde seizoen bij PSV begonnen. Hij verliet de opleiding van Tottenham Hotspur en bewandelde de omgekeerde weg. Bij een Engelse club zou hij minder kans krijgen dan bij een club uit de eredivisie. Die keuze lijkt nu geweldig uit te pakken.

In de eerste drie serieuze wedstrijden toonde Madueke aan dat ook hij veel baat heeft bij het nieuwe systeem waarin trainer Roger Schmidt PSV laat spelen. Hij beschikt over geweldige passeeracties waarmee hij regelmatig de achterlijn opzoekt. Dat leidde tegen Galatasaray al tot het nodige gevaar. In Istanbul scoorde hij. Tegen de Denen zorgde Madueke dinsdag voor een prachtige openingstreffer. Ook bij de derde goal was hij betrokken.

Het enige verwijt wat je Madueke kunt maken is dat hij verzuimde om nog vaker te scoren. Ook na rust bereikte hij een paar keer de achterlijn en zag hij kort na de pauze een inzet door doelman Jonas Lössi gekeerd. „Dat is ook voetbal”, bleef Madueke lachen. „We hebben met 3-0 gewonnen en een prachtige show opgevoerd.”

Madueke verklaarde zijn goede spel door te zeggen dat hij zich wegcijfert voor het team. „Dan komen die goede individuele acties vanzelf”, aldus de Engelsman, die van zijn openingstreffer in eigen stadion nog meer genoot dan van de goal in Istanbul. „Ik wilde dicht bij de fans zijn. Het geeft me een geweldig gevoel dat ze mijn naam scandeerden. Ik raakte er emotioneel van”, aldus de aanvaller, die zijn tweede wedstrijd in een voor driekwart gevuld stadion speelde.

Trainer Roger Schmidt was zeer tevreden met de manier waarop PSV de tweede helft controleerde. „We voetbalden toen heel gedisciplineerd en kregen toch veel kansen. Het is goed dat we al zover zijn”, aldus de trainer, die PSV de laatste weken ziet spelen zoals hij het voor ogen had.