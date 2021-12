Premium Het beste van De Telegraaf

Fortuna-coach Sjors Ultee na zege in degradatiekraker: ’Dit geeft ons een boost’

Sjors Ultee heeft weer reden tot juichen bij Fortuna Sittard.

ZWOLLE - Na zes nederlagen op rij kon Sjors Ultee eindelijk weer eens juichen met Fortuna Sittard. De wedstrijd die per se niet verloren mocht worden door de Limburgers, de degradatiekraker tegen PEC Zwolle, werd met 1-0 gewonnen, waardoor Fortuna een buffer van zes punten heeft opgebouwd met de hekkensluiter uit Zwolle en over Sparta Rotterdam heen is gesprongen naar de zestiende plek. De jongste trainer in de Eredivisie, die door de slechte reeks minder comfortabel in de dug-out zat, heeft met de belangrijke zege weer het nodige krediet opgebouwd.